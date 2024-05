Allevatori sardi fortemente penalizzati dalle regole PAC: Un disastro annunciato

Il risultato? Una previsione di colossale introduzione illegale di medicinali antibiotici dall'Est Europa, come sottolinea il presidente del Centro Studi Agricoli, Tore Piana. Classy Farm, anziché garantire benessere animale, ha creato un mostro che ottiene l'esatto contrario di quanto previsto. Un paradosso tutto italiano che minaccia di soffocare economicamente gli allevatori sardi. Tore Piana non usa mezzi termini: "La norma impone un uso assoluto pari a zero di medicinali in Sardegna, cosa impossibile.





Se un animale necessita di un antibiotico, anche minimo, l'allevatore perde gli aiuti previsti dall'Eco Schema 1. Questa regola, concepita da burocrati fuori dal mondo reale, porterà alla perdita di non meno di 20 milioni di euro di aiuti comunitari per il 2023, e altrettanti per il 2024. Gli allevatori dovranno scegliere tra lasciare morire gli animali o perdere i contributi PAC." L'assurdità di questa situazione è evidente: dove l'uso di medicinali è basso, si viene penalizzati. Invece di premiare le buone pratiche, si infligge una punizione ingiusta.





Il rischio concreto è che gli allevatori, per non perdere i contributi, si rivolgano al mercato nero dei medicinali, con tutte le conseguenze nefaste del caso. Questa norma deve essere urgentemente modificata. Oggi stesso, il Centro Studi Agricoli invierà una richiesta all'Assessore regionale all'Agricoltura e alla Sanità della Sardegna. Tore Piana conclude con una chiara denuncia: "La nostra coalizione è pronta a governare e risolvere queste criticità. Non possiamo accettare che la Sardegna venga così ingiustamente penalizzata. Serve una correzione immediata delle regole PAC e del portale Classy Farm."

