Harmony: Esce il nuovo singolo "Riparti da Te" su tutte le piattaforme digitali

"Riparti da Te" invita gli ascoltatori a riflettere sulla necessità di riscoprire se stessi e di riprendere il controllo della propria vita dopo un momento difficile. Questo è il primo singolo che gli Harmony pubblicano come duo, segnando una nuova fase nella loro carriera musicale. L'anno scorso, Riccardo e Jennifer hanno collaborato con Andrea Demuru e Danilo Meloni per il singolo "Chiamami", che ha ricevuto un'ottima accoglienza. Gli Harmony ringraziano anticipatamente tutti coloro che ascolteranno "Riparti da Te" e sperano che la loro musica possa offrire conforto e ispirazione. Non perdete l'occasione di ascoltare il nuovo brano da mezzanotte su tutte le piattaforme digitali!

OLBIA – A partire dalla mezzanotte, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali "Riparti da Te", il nuovo singolo del duo Harmony, composto da Riccardo Piras (24 anni) e Jennifer Decandia (23 anni). Gli Harmony, originari di Olbia, presentano un brano intenso e carico di emozioni, che promette di catturare l'attenzione degli ascoltatori. Il singolo, scritto da Jennifer e musicato da Riccardo, esplora le dinamiche di una relazione in cui uno dei due partner non è stato abbastanza presente per l'altro. Nonostante i mille pensieri e le difficoltà, il messaggio centrale della canzone è quello di ricominciare da capo e ritrovare la propria strada.