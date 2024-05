Al Poetto di Cagliari la cabina di E-Distribuzione si trasforma in opera d’arte con la Street Artist Ilaria Melis

Ilaria Melis, pittrice oltre che muralista, ha frequentato il liceo Artistico Foiso Fois a Cagliari e, successivamente, l’Accademia Nazionale del Cinema a Bologna per studiare trucco teatrale e cinematografico, approdando poi all’Accademia di Belle Arti di Carrara. Roberta Casciello, Responsabile Salute, Sicurezza e Ambiente dell’Area Operativa Sardegna di E-Distribuzione, commenta "Stavolta oltre il piacere di valorizzare la nostra presenza sul territorio, siamo felici di dare possibilità di espressione ad un’artista come Ilaria Melis, giovane, donna e sarda. Le cabine elettriche sono importanti snodi per la distribuzione di energia, oggetto di continua innovazione tecnologica per fornire un servizio elettrico sempre migliore, reinventate come spazi artistici e integrate sempre più con l'ambiente.”





E-Distribuzione da anni è promotrice del progetto Cabine d’Autore il cui fine è trasformare le cabine elettriche in opere di Street Art. Noti writers e artisti di strada portano la loro creatività, energia e originalità sui muri delle infrastrutture elettriche, trasformandole in elementi di pregio artistico capaci di integrarsi sempre di più nel territorio urbano ed extraurbano. Le centinaia di opere presenti in tutta Italia rappresentano un museo a cielo aperto, tuttora in corso d’opera, per colorare di nuova energia la rete elettrica che diventa così anche una rete artistica. Per saperne di più sul progetto https://www.e-distribuzione.it/Azienda/sostenibilita/street-art.html

Nello magnifico scenario del Poetto, all’altezza dell’Ippodromo, una cabina elettrica secondaria di E-Distribuzione è stata trasformata anche in una suggestiva opera di Street Art dalla giovane muralista sarda Ilaria Melis. Con il supporto della Società Cooperativa Natural Power, che si occupa di sistemi energetici da fonti rinnovabili, E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha messo a disposizione la propria cabina a Ilaria Melis che ha creato Orama, opera che celebra la vegetazione della Sardegna, rendendo protagoniste le sue erbe spontanee, portando gli spettatori a rallentare e ad apprezzare un punto di vista nuovo: quello di un piccolo insetto, ricordandoci che siamo parte di questo ecosistema, come la formica e la coccinella, una lode alle piccole cose, un invito a osservare il mondo da infinite prospettive.