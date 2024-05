Incendio a Cardedu: Intervento del Corpo Forestale e incidente sul Campo

Purtroppo, durante l'intervento, l'Assistente Capo ha accusato un malore ed è stato investito dalle fiamme, riportando ustioni di II grado su alcune parti del corpo. Immediatamente soccorso dai colleghi e dal personale del 118, è stato disposto il suo trasferimento urgente con l'elisoccorso presso l'ospedale di Sassari. Le condizioni del ferito sono attualmente sotto stretta osservazione, e si spera in una pronta e completa guarigione. Il Corpo forestale ha espresso solidarietà e vicinanza al collega infortunato, elogiando il coraggio e la dedizione di tutti gli operatori coinvolti nelle operazioni. L'incendio è stato infine domato, ma le autorità continuano a monitorare la situazione per prevenire eventuali riaccensioni. Questo evento sottolinea ancora una volta l'importanza del lavoro svolto quotidianamente dal Corpo forestale per la protezione del nostro territorio e la sicurezza della comunità. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento, e ulteriori dettagli verranno comunicati non appena disponibili. Nel frattempo, le autorità invitano la popolazione a segnalare tempestivamente qualsiasi avvistamento di fumo o fiamme, collaborando attivamente per prevenire ulteriori emergenze.

Ieri sera, un vasto incendio ha colpito l'agro del comune di Cardedu, richiedendo un intervento massiccio da parte del Corpo forestale della Sardegna. L'operazione di spegnimento, supportata da un elicottero proveniente dalla base operativa di Villasalto, è stata coordinata sul campo dal D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della pattuglia del Corpo forestale di Jerzu. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, hanno reso necessaria una risposta tempestiva e organizzata. Sul posto erano presenti anche i membri del GAUF (Gruppo Analisi utilizzo del fuoco) di Lanusei, tra cui un Assistente Capo che ha svolto un ruolo cruciale nelle operazioni di soppressione.