Farmacia Politica organizza l'incontro "Queeresima: Nuova proposta di legge sarda contro l'omo-bi-transfobia"

Già nel 2019, Farmacia Politica, in collaborazione con le associazioni queer sarde, ha redatto una proposta di legge regionale focalizzata sulla formazione, la cultura e il sostegno al terzo settore. Quest'anno, l'obiettivo è di aggiornare e migliorare tale proposta per renderla ancora più moderna e funzionale, chiedendo alla politica sarda di approvarla senza ulteriori ritardi. L'evento vedrà la partecipazione di diverse associazioni LGBTQIA+ della Sardegna e di esponenti politici, creando un'opportunità unica per un dialogo costruttivo e per il contributo diretto alla causa. L'iniziativa si propone di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sull'importanza di una legislazione inclusiva che tuteli tutti i cittadini contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere.





Programma dell'evento: Quando: 24 maggio 2024, ore 17:00 Dove: Confederazione Sindacale Sarda, Via Marche 9, Cagliari Partecipanti: Associazioni LGBTQIA+ della Sardegna, esponenti politici, attivisti e cittadini interessati Questo evento rappresenta un passo significativo verso l'inclusività e l'uguaglianza, dimostrando l'impegno della nostra comunità nel combattere ogni forma di discriminazione fondata su orientamento sessuale, identità di genere, condizione di intersessualità.

