Bancali: Escalation di aggressioni, agenti di polizia penitenziaria in ospedale

A quanto è dato sapere, già dalle prime ore del mattino l'utente iniziava ad avere atteggiamenti offensivi e aggressivi verso il personale di polizia penitenziaria, arrivando addirittura al lancio di un bicchiere contenente liquido e mozziconi di sigarette, seguito da ingiurie e minacce di morte. Purtroppo, non soddisfatto, continuava con il suo atteggiamento sino ad arrivare ad aggredire fisicamente con pugni, calci e graffiando i tre malcapitati poliziotti, procurandogli diverse lesioni e giorni di riposo e cure. Oramai, continua il Segretario Regionale, il personale di polizia penitenziaria non sa più a quale santo votarsi visto che nessuno dei vertici dell'istituto sassarese riesce a intervenire e porre rimedio a questi atteggiamenti aggressivi e lesivi da parte di detenuti di difficile gestione e/o psichiatrici.





Interviene anche Roberto Melis, Segretario Nazionale della stessa Confederazione Sindacale: "Più volte abbiamo segnalato quelle che erano e che sono le problematiche inerenti la sicurezza dell'istituto, ma, a quanto pare, la stessa direzione non ha ritenuto opportuno prenderle in considerazione. Ad oggi, continua Melis, a Bancali sia il Direttore che il Comandante non sono in pianta stabile, ma è altrettanto vero che gli stessi, anche se pro tempore, dovrebbero cercare di porre rimedio a questa difficile situazione, anche rendendo partecipi i Sindacati e instaurando un rapporto di collaborazione e soprattutto costruzione con questi ultimi." Queste aggressioni, oltre al danno ai poliziotti, non fanno altro che decimare il personale di polizia penitenziaria già ridotto all’osso a causa della grave carenza organica. Melis prosegue, dando la notizia che proprio ieri, a sua firma, è stata inviata una nota al provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria per proclamare lo stato di agitazione e comunicare un sit-in di protesta dinanzi al penitenziario sassarese, manifestazione che si terrà nella prima decade del prossimo mese di giugno alla quale, oltre al personale tutto, saranno preventivamente invitate a partecipare testate giornalistiche ed emittenti televisive.





Melis conclude con un pensiero di vicinanza e supporto ai colleghi coinvolti in queste brutte vicende, augurando loro una pronta guarigione. Noi come sindacato non mancheremo mai al fianco dei poliziotti penitenziari; i colleghi sanno che il Con.Si.Pe non abbandonerà mai gli angeli in divisa. Sarebbe auspicabile che assieme a noi, la stessa vicinanza ai poliziotti la manifestassero anche l’amministrazione centrale, quella regionale, le direzioni, i comandi oltre che la politica.

A denunciare l’ennesima aggressione è il Segretario Regionale Con.Si.Pe Gianluca Ghisaura; dopo i fatti avvenuti nei giorni scorsi, dove quattro agenti di polizia penitenziaria sono ricorsi alle cure del pronto soccorso cittadino e uno di questi è ancora ricoverato in cardiologia per un malore sopraggiunto dopo essere stato aggredito da un detenuto con problemi psichiatrici, ieri altri tre agenti di polizia penitenziaria sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari del nosocomio cittadino a causa di un'altra aggressione causata da un ristretto di origine extracomunitaria appartenente alla categoria AS e di religione islamica.