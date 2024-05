Alghero, un successone per l’evento "Primavera in Riviera": Due giorni di sport e intrattenimento





Organizzato dall'Associazione Giovani in Scena in collaborazione con BDL Sport Promoter, l'evento ha offerto una vasta gamma di attività che hanno soddisfatto le aspettative di ogni partecipante. Il programma dell'evento è stato pensato per includere una varietà di discipline sportive, con tornei e dimostrazioni che hanno coinvolto atleti di tutte le età. Lo staff della ASD Sottorete che organizza il Summerbeach Village ha fornito un prezioso sostegno logistico per la parte sportiva, contribuendo a creare un'atmosfera vivace e coinvolgente.





Le attività sportive sono state affiancate da momenti di intrattenimento grazie alla partecipazione dei migliori DJ e format della regione, che hanno animato le serate con musica e spettacoli. Gli stand enogastronomici hanno rappresentato un'ulteriore attrazione dell'evento, offrendo ai visitatori la possibilità di degustare prodotti tipici della zona. Le prelibatezze locali, accompagnate da vini e altre bevande, hanno permesso ai presenti di vivere un'esperienza sensoriale completa, esaltando le tradizioni culinarie della Riviera.





Uno dei momenti più attesi e partecipati dell'evento è stata la premiazione di Marcello Manca, nominato miglior sportivo algherese dell’anno. La cerimonia ha visto una grandissima partecipazione, con applausi e riconoscimenti per Marcello, che ha saputo distinguersi per le sue eccellenti performance sportive nel corso dell'anno.





Un sentito ringraziamento va allo staff del Summerbeach per il supporto logistico fornito, che ha contribuito in maniera determinante al successo della manifestazione. Gli organizzatori dell'Associazione Giovani in Scena e BDL Sport Promoter hanno espresso grande soddisfazione per l'ottima riuscita dell'evento e hanno già iniziato a pianificare la prossima edizione, con l'obiettivo di renderla ancora più entusiasmante e partecipata.





"Primavera in Riviera" si è dimostrato un evento capace di unire sport, intrattenimento e cultura enogastronomica in un mix perfetto, coinvolgendo e appassionando un vasto pubblico. Non vediamo l'ora di partecipare alla prossima edizione per vivere nuovamente l'energia e l'allegria di queste giornate speciali.

L'evento "Primavera in Riviera" ha riscosso un grande successo lo scorso weekend ad Alghero presso il lido San Giovanni, attirando avventori da tutta la provincia per due giorni intensi di sport e intrattenimento.