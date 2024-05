Cagliari, sedicenne pestata per un “Like” ad un ragazzo

Invitata a un chiarimento dal vivo, la sedicenne è stata contattata e invitata a incontrarsi. Durante l'incontro, dalle parole si è rapidamente passati ai fatti. L'adolescente è stata aggredita dalla rivale e poi da un'amica di quest'ultima. "La hanno colpita con calci e pugni", racconta la madre della ragazza aggredita. "L'hanno scaraventata contro un cancello, trascinandola mentre era a terra. Sono scappate solo quando, per fortuna, sono intervenute delle persone adulte". L'episodio, che ha suscitato sconcerto e indignazione, è ora sotto la lente delle autorità, mentre la famiglia della vittima ha sporto denuncia.

Un "like" su un profilo social ha scatenato una violenta aggressione. Una sedicenne di Quartu è stata pestata da una coetanea e dalla sua amica domenica pomeriggio al Poetto, nella zona del Cavalluccio Marino. La giovane, che aveva espresso interesse per un ragazzo con qualche commento e "like" sui social, non immaginava che questo avrebbe suscitato la rabbia di un'altra ragazza.