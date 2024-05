Doppio schianto sotto la pioggia a Santa Teresa di Gallura: Feriti gravi

Nel secondo incidente, il conducente di un'auto ha perso il controllo del veicolo, finendo in cunetta e riportando lievi ferite. I vigili del fuoco sono intervenuti su entrambi gli scenari per mettere in sicurezza i veicoli e la carreggiata. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.

Sotto la pioggia battente, questa mattina a Santa Teresa Gallura, si sono verificati due incidenti a meno di un chilometro di distanza l'uno dall'altro sulla Provinciale 90, in località Loveccu. Il più grave ha visto coinvolti un camion e un'auto. Cinque le persone coinvolte, con due feriti gravi trasportati in ospedale grazie all'intervento dell'elisoccorso.