Il Grande Venerdì Di Enzo dell'Art Directors Club Italiano arriva in Sardegna a Cagliari il 31 Maggio

Il GVDE è una giornata speciale nella quale direttori creativi provenienti dalle migliori agenzie di tutta Italia offrono la loro disponibilità per analizzare i portfoli di nuovi talenti e di freelance e quest’anno l’appuntamento è fissato per il 31 maggio con ben 10 città in contemporanea: Torino, Genova, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Messina, Cagliari. Un’occasione imperdibile, che permette di far incontrare nella stessa stanza tantissimi nomi di spicco del settore della comunicazione e di avere un momento individuale con ciascuno di loro. “Della Sardegna si dice tanto, ma ancora troppo poco della sua creatività: il Grande Venerdì è un’occasione straordinaria per mettere al centro quello che i nostri giovani e i nostri liberi professionisti hanno da dire” commenta Luna Maestosi, Local Ambassador della Sardegna.

Torna come ogni anno il Grande Venerdì di Enzo, la più grande portfolio review nazionale organizzata da ADCI (adci.it), l’Art Directors Club Italiano che riunisce i migliori professionisti nel campo della comunicazione pubblicitaria. Sarà, come ogni anno, un’occasione imperdibile di incontro e confronto, in memoria e in onore di Enzo Baldoni, che permette agli aspiranti creativi di incontrare alcuni tra i migliori professionisti del settore creativo italiano e avere con loro un colloquio, per confrontarsi e ricevere preziosi consigli per migliorare.