Alghero: La città si tappezza di santini - La trullallera è in corso

A destra non ci pensano nemmeno a fare "nottata". Anche loro pensano al sacro, conferenza a San Michele alla presenza di San Marco e la sua cordata di volti noti, anche un po' stantii. Loro non vogliono agire col favore delle tenebre, al massimo con il favore del mattino dopo cornetto e cappuccino. Presenteranno il programma, quelli del Neo Monsignore lo devono ancora scrivere, anche se lo hanno già depositato in comune, così dice l'albo. Evidentemente ai cittadini daranno una matita bianca per scrivere su foglio bianco. Grazie per il contributo, anche se consegneranno irrimediabilmente in white.





Trullallera ne abbiamo, copatza anche, cosa potrà mai andare storto? Lu Sindic ha formato il nuovo CDA della fondazione ex A Logu. Spazio alla cultura e non più alla coltura. Intanto San Marco e Neo Monsignore si sfidano a colpi di comunicati al grido di: "tu sei vecchio!", "tu fai vecchia politica". Puntano già sul vecchio in campagna elettorale pensa a cosa faranno una volta eletti al Quarter generale. Nel mentre la città si tappezza di santini, li trovi ovunque a fornire la loro protezione: sulle pareti, sulle vetrine, immancabilmente per terra. Tempo di stamparlo e Point è stato ritrovato già consumato per terra, già esausto, sarà stata colpa del PUC mancato? Chi lo sa! Ah sì, le benedizioni vengono lasciate anche sui parabrezza delle auto per favorire il viaggio degli algheresi verso nuovi lidi, bisogna capire dopo San Giovanni quale sarà il prossimo!

Ad Alghero ritorna la movida così dicono quelli del Neo Monsignore. Hanno organizzato un meeting, un briefing, usate l'inglesismo giovanile che preferite, con i giovani. Tutti al Balaguer insieme alla coalizione minata allargata. Ritorna l'Alghero by Night alle 19. Sì, avete letto bene, alle 19. Ad Alghero ormai solo la notte è giovane, un po' troppo forse, dovremmo chiamarla Alghero by afternoon . Ma poi se vuoi far vedere a dei giovani sobri e non ancora inbenzinati dove mettere la X sulla scheda elettorale non puoi fare altrimenti. Se poi aggiungi che i partecipanti avranno un'età media di 50 anni non puoi aspettarti molto di più. Ce li vedi tu Batman dell'Alguer, Super Max, Biancaneve, tornata di gran carriera, Peter il principe degli Ulivi, Mimmì, Mariastella, tutta la cordata democristiana, cattolica praticante a fare incetta di voti dopo il vespro? Ci sarà anche il Neo Monsignore che benedirà gli astanti a suon di "votate per me, sono io il nuovo che avanza" ma nel senso che non ce n'erano altri disponibili, avanzava lui e quello ci hanno dato.