Due incidenti in pochi giorni a Cagliari e tre feriti gravi: sale l'allarme.

Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi di legge. Poco prima, un altro sinistro stradale si è verificato nei pressi dell'Asse Mediano, all'altezza dello svincolo per Via Dei Conversi. Almeno due le auto coinvolte e due le persone trasportate in ospedale in codice rosso. Fortunatamente, non sarebbero in pericolo di vita. Fondamentale l'intervento dei Vigili del Fuoco della Sezione di Viale Marconi, che hanno gestito i soccorsi e il traffico in tilt.

Nei giorni scorsi, Cagliari è stata teatro di due gravi incidenti stradali che hanno lasciato una scia di conseguenze infelici, tra cui tre codici rossi, numerosi disagi lungo le strade e parecchie auto coinvolte, con conseguenti danni a persone e cose. Il più grave è avvenuto in Viale Marconi, all'altezza di Via Sarpi. Qui, un'auto, per cause ancora da accertare, è andata a sbattere contro altri due veicoli. Il conducente è stato immediatamente trasportato all'Ospedale Brotzu in codice rosso dal personale del 118, sempre tempestivo nei soccorsi.