Detenuto ingerisce vetro e aggredisce agenti: Il fallimento del sistema penitenziario a Uta

Questo fatto, reso noto dal segretario della UIL Pa Polizia Penitenziaria, Michele Cireddu, mette in luce l'assoluta precarietà e l'inadeguatezza del nostro sistema penitenziario. "E' stato provvidenziale l'intervento degli agenti che con enorme difficoltà sono riusciti ad immobilizzarlo per evitare potesse portare a termine l'aggressione ai danni dei sanitari", racconta Cireddu. Un intervento eroico, ma che non dovrebbe essere necessario se le infrastrutture fossero adeguate. E qui si arriva al cuore del problema: l'inefficienza cronica della politica sarda e delle istituzioni. "Un articolo dell'ordinamento prevede che in ogni città dove esiste un Istituto penitenziario sia previsto un repartino ospedaliero esterno per il ricovero dei detenuti", sottolinea il sindacalista.





Ma questa legge, evidentemente, è stata ignorata e trattata come carta straccia. Da anni la UIL Pa Polizia Penitenziaria denuncia l'urgenza di avere a disposizione un repartino per evitare di mettere a repentaglio l'incolumità dei poliziotti, del personale sanitario, degli altri pazienti e degli stessi detenuti. Ma le richieste cadono nel vuoto, vittime della burocrazia e dell'indifferenza. E il paradosso continua: "Il repartino a Cagliari è stato costruito, si potrebbe utilizzare ma pare sia utilizzato come magazzino attrezzi dell'ospedale e nessuno muove un dito per consegnarlo all'Amministrazione penitenziaria", rivela Cireddu.





Una situazione che rasenta il ridicolo e che dimostra l'incapacità delle istituzioni di gestire le proprie risorse. Questi episodi non sono isolati, ma la punta dell'iceberg di un sistema al collasso, dove la sicurezza è un concetto aleatorio e i diritti, tanto dei detenuti quanto del personale penitenziario, vengono quotidianamente calpestati. È ora che le autorità competenti si sveglino dal loro torpore e prendano misure concrete per risolvere una situazione che non è più tollerabile. In una società che si definisce civile, è inaccettabile che si verifichino simili episodi. È tempo di agire, di mettere fine a questa vergogna e di garantire che la giustizia non sia solo un'idea astratta, ma una realtà tangibile per tutti.

Un episodio che sa di grottesco e tragico si è consumato durante la notte nel carcere di Uta, dove un detenuto ha ingoiato vetri rotti delle lampade della propria cella, per poi dare in escandescenze anche in ospedale. Un vero e proprio atto di follia che ha visto il prigioniero tentare di aggredire sia il medico che gli agenti intervenuti per bloccarlo.