Tragedia ad Olbia: Muore in ospedale il 17enne coinvolto in scontro tra moto





L'incidente era avvenuto intorno alle 23:15 del 10 maggio. Una moto con a bordo due ragazzi minorenni stava percorrendo via Fidia, proveniente da viale Aldo Moro verso via Veronese. All'altezza dell'intersezione con via Euclide, nei pressi dello stop, il mezzo è andato a sbattere contro uno scooter su cui viaggiavano altri due minorenni. Nell'impatto, tutti i ragazzi, diciassettenni di Olbia, sono rimasti feriti. Gabriele Pattitoni ha subito le lesioni più gravi, finendo contro il muro di cinta di una casa. Dopo un primo intervento dei medici del presidio olbiese, è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Sassari, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Purtroppo, questa mattina il suo cuore ha smesso di battere, spegnendo ogni speranza.





Gabriele avrebbe compiuto 18 anni tra qualche mese, una vita spezzata troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile nella sua famiglia e tra i suoi amici. Sulla dinamica dell'incidente indaga la Polizia di Olbia. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Una notizia che lascia sgomenti e addolorati: Gabriele Pattitoni, 17 anni, è morto alle prime ore di questa mattina nell'ospedale di Sassari, dove era ricoverato in condizioni gravissime dal 10 maggio scorso. Il giovane era rimasto ferito in un violento scontro tra due scooter a Olbia.