Maxi sequestro di giocattoli falsi in Porto a Cagliari: Arrivavano dalla Cina

Il controllo sui marchi ha rivelato la falsificazione. "Sono risultati privi di qualsiasi autorizzazione per la riproduzione dei marchi rappresentati," spiegano dall'Adm e dalle Fiamme Gialle, sottolineando che le case titolari dei marchi hanno confermato la non autenticità dei prodotti. Inoltre, i giocattoli non erano conformi alle norme di sicurezza, realizzati senza alcuna garanzia sui materiali e sulla componentistica elettrica ed elettronica utilizzata. Questa operazione evidenzia ancora una volta l'incessante flusso di merci contraffatte provenienti dalla Cina, un fenomeno che mette a rischio la sicurezza dei consumatori, specialmente dei più piccoli.





La Cina continua a essere il principale produttore di merci contraffatte, inondando il mercato globale con prodotti di scarsa qualità e privi delle necessarie certificazioni di sicurezza. Il sequestro non solo protegge i consumatori da potenziali pericoli, ma manda anche un chiaro messaggio ai contraffattori: le autorità italiane sono vigili e pronte a intervenire per tutelare la sicurezza e i diritti dei cittadini. È essenziale che i genitori siano consapevoli dei rischi associati all'acquisto di giocattoli non certificati e falsificati, spesso venduti a prezzi stracciati ma potenzialmente pericolosi per la salute dei loro figli. Le autorità continuano a intensificare i controlli nei porti e nei punti di ingresso, ma la lotta contro la contraffazione richiede un impegno costante e una collaborazione internazionale per arginare un problema che ha radici profonde e ramificazioni globali.

Un'operazione congiunta delle Dogane e della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di oltre 1.900 giocattoli contraffatti nel porto canale di Cagliari. I prodotti, nascosti all'interno di un container proveniente dalla Cina, erano riproduzioni di marchi famosi come Mattel, Lego, Monopoli e Scarabeo, nonché trousse di cosmetici "trucca bimbi" raffiguranti personaggi popolari tra i più piccoli come Barbie e Paw Patrol.