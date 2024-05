Le rappresentanze sindacali dei Barracelli prendono atto e stigmatizzano i commenti diffamatori avvenuti sui Social media il 12 Maggio 2024

Tali messaggi hanno trovato spazio in seguito alla pubblicazione di un normale post sulla pagina “L’Eco di Barbagia”, relativo alle attività di controllo marittimo lungo il litorale della costa presso Cala Goloritzè in Ogliastra. Con sincero rammarico, osserviamo come alcuni utenti della piattaforma Facebook abbiano scelto di denigrare l’operato dei nostri colleghi, senza alcuna valida motivazione e rasentando altre ipotesi, gettando così un’ombra sul loro impegno e dedizione nel servizio alla comunità.





Ribadiamo il nostro sostegno incondizionato ai nostri iscritti e colleghi, rigettiamo fermamente qualsiasi tentativo di screditare il loro operato di polizia al servizio della collettività. Alla luce degli eventi sopra descritti, riteniamo opportuno riservarci di valutare se rivolgerci all’autorità competente al ?ne di preservare l’immagine e il decoro dei nostri Barracelli, i quali giornalmente dedicano il loro impegno con distinzione e perizia, nel campo della Polizia Giudiziaria, Amministrativa con quali?ca di Agenti di Pubblica Sicurezza. Invitiamo la comunità a rifettere attentamente prima di diffondere informazioni non veritiere e a rispettare il lavoro svolto dagli operatori barracellari, quali Agenti di Pubblica Sicurezza e Polizia Giudiziaria e Amministrativa.





S.A.R.O.PO.L.– Confsal. CONF.BA.R.–Confsal Gerardo Di Rosa. Nicolò Li Castri

