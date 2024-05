A Sassari arriva il pompiere Robot: 40 vigili del fuoco in formazione

Alimentato da batterie ad alta capacità, il Trypper Rescue è in grado di operare anche in ambienti ad alta temperatura, rivelandosi essenziale in scenari pericolosi per l'uomo. I 40 Vigili del Fuoco impareranno ad utilizzarlo attraverso sessioni tecnico-pratiche organizzate dalla ditta produttrice. L'introduzione di questa innovativa tecnologia rappresenta un significativo passo avanti per la sicurezza e l'efficacia delle operazioni di soccorso nella regione.

A Sassari, 40 Vigili del Fuoco della Sezione di Sassari saranno presto formati per utilizzare la macchina cingolata "Trypper Rescue". Questo robot, comandabile a distanza, è progettato per operare in situazioni complesse e può trasportare carichi di oltre 250 kg. Equipaggiato con un radiocomando wireless a doppia frequenza, ha un raggio d'azione superiore ai 100 metri.