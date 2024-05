Porto Torres: 25enne trova la sua Alfa Romeo in fiamme - Rogo danneggia anche una Ford Fiesta

Le fiamme, che hanno divorato la sua Alfa Romeo Station, si sono propagate rapidamente, coinvolgendo anche la Ford Fiesta vicina. L'arrivo tempestivo dei Vigili del Fuoco non è bastato a salvare le vetture dalla distruzione. Questo episodio riporta alla mente l'incubo degli atti incendiari a Porto Torres. L'ultimo di rilievo avvenne ai danni della Sangalli Srl, l'azienda che si è aggiudicata l'appalto per il servizio di Igiene Urbana. L'incendio dell'auto del giovane è l'ennesima testimonianza di un problema che sembra non voler abbandonare la cittadina sarda. La comunità di Porto Torres si interroga sull'identità dei responsabili e sui motivi di tali gesti insensati. Nel frattempo, il 25enne resta sconvolto e incredulo di fronte alla devastazione subita. "Voglio solo che la gente sappia che non ho mai fatto del male a nessuno," ripete, mentre guarda ciò che resta della sua auto. La polizia ha avviato un'indagine per risalire agli autori di questo ennesimo atto vandalico, sperando di porre fine a una serie di episodi che gettano un'ombra inquietante sulla tranquillità di Porto Torres.

Un 25enne di Porto Torres ha avuto la brutta sorpresa di trovare la propria auto, una Alfa Romeo Station, avvolta dalle fiamme in Via Romagnoli. L'episodio, avvenuto intorno alle 23:30, ha visto l'intervento dei Vigili del Fuoco che, purtroppo, sono arrivati quando il rogo aveva già distrutto la vettura e coinvolto anche una Ford Fiesta parcheggiata accanto, anch'essa gravemente danneggiata. "Non capisco il motivo di questo gesto", ha dichiarato il giovane proprietario dell'auto incendiata. "Io non ho fatto alcun torto a nessuno. Porto Torres non si smentisce mai, e ci tengo a sottolineare questo episodio in modo che la gente sappia che io non ho mai fatto del male a nessuno."