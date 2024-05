Sardegna in allerta: Rafforzata la macchina antincendio per affrontare l'estate





"Sono mezzi altamente performanti che hanno dimostrato una capacità e un'efficacia di spegnimento degli incendi decisamente superiore a quella degli elicotteri più leggeri," ha sottolineato Laconi, riferendosi in particolare ai due elicotteri Superpuma che possono trasportare fino a 4.000 litri di acqua e operare anche in condizioni di forte vento. La flotta aerea sarda è quindi pronta ad affrontare l'estate con tre Canadair, provenienti da Roma, che potrebbero essere affiancati da un altro Canadair o un elitanker, e cinque elicotteri regionali leggeri, ognuno con una capacità di carico di 900 litri. A terra, la situazione non è meno imponente: 1.130 mezzi e quasi settemila uomini tra Corpo forestale, Forestas, vigili del fuoco, volontari e barracelli, supportati da quasi 2.700 vedette.





La strategia non si limita solo all'estinzione dei roghi, ma mira anche a un intensificato sforzo nella prevenzione, soprattutto in vista di un'estate che si preannuncia particolarmente secca. "Se non piove nei prossimi mesi, è chiaro che bisogna aumentare la nostra attenzione e le nostre forze a terra, che sono quelle che servono per prevenire il numero di incendi e quindi ridurre e spegnere i roghi prima ancora che diventino ingestibili," ha commentato un esponente della Giunta Todde. La Sardegna si trova quindi ad affrontare una delle sue sfide più impegnative, armata di una flotta rinnovata e di una strategia che punta a scongiurare il peggio, in una lotta continua contro il tempo e contro il fuoco.

La Sardegna si prepara a fronteggiare un'estate ad alto rischio incendi, dopo aver già registrato un record degli ultimi dieci anni con 157 roghi dall'inizio dell'anno. L'assenza di precipitazioni e le condizioni climatiche sfavorevoli hanno spinto le autorità a anticipare la campagna antincendio e a rafforzare l'arsenale di mezzi a disposizione. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi questa mattina, l'assessora dell'Ambiente Rosanna Laconi, insieme ai vertici delle agenzie coinvolte come Corpo forestale, Forestas e Arpas, ha delineato la nuova dotazione per la lotta contro gli incendi.