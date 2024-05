Domenica la terza edizione di Santa Maria La Palma Corre

Il percorso parte dal piazzale della Cantina Santa Maria La Palma per poi spostarsi nel cuore della Nurra, la grande pianura fertile della città di Alghero, arrivando poi a costeggiare il Lago di Baratz e girare attorno al monte Zirra, per rientrare nuovamente nel cortile della Cantina. L’atto finale della manifestazione vedrà un brindisi e un piccolo rinfresco offerto dalla Cantina Santa Maria La Palma, main partner dell’iniziativa. «Siamo felicissimi di poter annunciare la terza edizione della manifestazione Santa Maria La Palma Corre, un appuntamento che sta conoscendo un interesse sempre crescente», sottolinea Amabile Simbula, presidente del Comitato Santa Maria La Palma «Crediamo molto nel valore dello sport come elemento di unione e coesione: in questo caso, l’attività sportiva si unisce alla scoperta del territorio, permettendo a tutti i partecipanti di conoscere meglio la preziosa zona delle borgate di Alghero, arrivando sino al confine con il comune di Sassari.





Per la gara podistica sui 13 km, i primi classificati riceveranno in premio delle confezioni di vini del territorio firmate Cantina Santa Maria La Palma, una formula molto gradita da tutti i partecipanti. Vogliamo ringraziare tutti gli interessati, le persone che stanno contribuendo all’organizzazione e tutti gli sponsor che ci stanno supportando». L’iscrizione alla manifestazione ha il costo di 10€ e comprende un pettorale per la competizione e un “kit merenda”. Per iscriversi si può telefonare al numero 329 6915388 oppure direttamente la mattina del 19 maggio dalle 8.00 presso il punto di partenza a Santa Maria La Palma,nel piazzale della Cantina Santa Maria La Palma. L’evento “Santa Maria La Palma Corre” è sostenuto dai seguenti sponsor: ristorante MUSCIORA, agriturismo NaturaBio, Ristorante e pizzeria Sa Sevada, Agenzia funebre Valverde, Su Pinnettu, Falegnameria Bruno Sechi, Robertino Ricambi, Agrifutura, Griglieria Meloni, Agriturismo Porticciolo, Agriturismo Li Misteri, Market Pisanu Marcella, Bar La Palma, Eco Pulizie Cannoni, Azienda Agroapistica Fauro, SaMo Costruzioni, MPJ Parrucchieri, Chiosco Edicola Caneo, Azienda Agricola Massimo Busi, Farmacia Sale, Lavorazioni Agricole Piu Giovanni, Bar Pizzeria El Palitto, Carboni Trasporti.

