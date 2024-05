Mattarella al fianco di Israele: "Diritto di esistere e impegno per la pace"

Queste parole non solo trasmettono un senso di urgente preoccupazione ma anche la determinazione dell'Italia a stare al fianco di Israele nel cercare soluzioni pacifiche e durature. Il Presidente italiano ha poi rinnovato la sua "ferma condanna per l'atroce attacco terroristico del 7 ottobre 2023", un evento che ha scosso la comunità internazionale e intensificato il dibattito su come garantire pace e sicurezza nella regione. L'incolumità degli ostaggi, ancora nelle mani dei terroristi, rimane una preoccupante priorità per l'Italia, che spera possano essere liberati e restituiti ai loro cari quanto prima. Al di là della condanna, il messaggio di Mattarella tocca punti chiave della politica estera e di sicurezza, sollecitando "un'immediata cessazione delle ostilità nella Striscia di Gaza".





L'obiettivo, secondo il capo dello Stato italiano, è quello di spezzare il ciclo della violenza e favorire un dialogo costruttivo verso una soluzione a due Stati, "giusta, necessaria, sostenibile, in linea con il diritto internazionale". Il Presidente ha altresì evidenziato il forte legame tra Italia e Israele, fondato su "valori comuni e cresciuto nel tempo grazie a un'ampia e diversificata collaborazione", che ha promosso il benessere reciproco e una profonda conoscenza condivisa. Questo patrimonio di collaborazione è considerato essenziale per la continuità delle relazioni bilaterali, nonché per la stabilità e la prosperità regionali. Chiudendo il suo messaggio, Mattarella ha esortato a riflessioni e azioni rinnovate per la pace, inviando calorose felicitazioni al popolo israeliano e auguri di benessere al Presidente Herzog, in una ricorrenza che celebra l'indipendenza ma anche la resilienza e la speranza. Con queste parole, l'Italia si configura non solo come alleato di Israele ma come attore attivo nella ricerca di una pace equa e stabile in Medio Oriente, promuovendo dialogo e comprensione in un contesto complesso e carico di sfide.

Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha ribadito l'incrollabile supporto dell'Italia nei confronti di Israele, sottolineando il diritto inalienabile dello Stato di esistere e vivere in sicurezza. La comunicazione è avvenuta in occasione dello Yom haAtzmaut, la celebrazione dell'indipendenza israeliana, attraverso un messaggio diretto al Presidente Isaac Herzog, delineando un quadro di solidarietà e collaborazione tra i due paesi. "In questo giorno di giustificato orgoglio del popolo israeliano, assistiamo con grandissima preoccupazione ai drammatici sviluppi nella regione, sempre più segnata da violenza e tensioni," ha scritto Mattarella.