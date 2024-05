A Cagliari un tesoro in multe: la città incassa più di 4,6 milioni nel 2023

Una cifra che fa riflettere sulla vigilanza, forse eccessiva, o sull'educazione stradale, decisamente carente. Il dettaglio che colpisce è il "valore della multa pro capite", che a Cagliari raggiunge i 31 euro a persona, distanziando notevolmente Sassari con 17 euro e Nuoro con 13 euro. Oristano chiude la graduatoria con un modesto 3 euro pro capite, suggerendo un approccio forse più lenitivo o una minore propensione alla contravvenzione da parte dei suoi cittadini. La tendenza non cambia neanche nei piccoli comuni. Monastir e Villasimius, entrambi nella provincia di Cagliari, emergono con incassi da capogiro per la loro dimensione demografica: rispettivamente più di 2,2 milioni e 148mila euro. Cifre che sollevano più di un interrogativo su quale sia il vero scopo delle sanzioni, se il miglioramento della sicurezza o il semplice incremento delle casse municipali.





Questi dati dovrebbero spingerci a una riflessione seria su come vengono gestite le regole del codice della strada nei nostri comuni, e su come la pressione fiscale indiretta attraverso le multe stia diventando un metodo sempre più popolare per finanziare le attività comunali. Una strategia che, se da un lato può sembrare efficace nel breve termine, dall'altro rischia di alimentare malcontento e percezione di ingiustizia tra i cittadini, minando il rapporto di fiducia tra questi e le istituzioni. A Cagliari, come altrove, è tempo di chiedersi se il fine giustifichi davvero i mezzi.

Nella classifica delle città sardiene che raccolgono maggiori proventi dalle multe, Cagliari si prende la corona senza esitazione, accumulando oltre 4,6 milioni di euro in sanzioni durante il 2023. Lontano dietro, troviamo Sassari con 2 milioni e Nuoro che si ferma a 447mila euro. Questi numeri non sono mera statistica, ma un segnale forte di un fenomeno che va osservato con occhio critico e, perché no, un po’ di sospetto. L'analisi realizzata da Facile.it utilizzando i dati del Siope, il sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici, mostra come i comuni capoluogo sardi abbiano incassato complessivamente più di 7,2 milioni di euro nel corso dell'anno.