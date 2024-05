Tortolì – Cagliari: Coppa Gentlemen Sardi a Tortolì dal 24 al 26 maggio, un viaggio attraverso il tempo e un tributo alla storia automobilistica e alla storia

PROGRAMMA EDIZIONE 2024 – Il programma l’arrivo delle vetture in Ogliastra il pomeriggio di venerdì 24 Maggio sarà l’avvio degli eventi, gli equipaggi esporranno i loro “gioielli” sul tracciato studiato prima nel salotto buono di viale Monsignor Virgilio al centro di Tortolì e poi nel giorni successivi nelle aree archeologica e industriale che avvicineranno gli ospiti al mare, lungo il quale si potrà godere di un meraviglioso paesaggio per poi scendere verso Cagliari. Venerdì 24 maggio, la sfilata nelle vie del centro sarà solo l'inizio di un weekend ricco di eventi coinvolgenti e emozionanti. Il venerdì vedrà anche l'avvio delle votazioni per l'auto più bella, nel viale Monsignor Virgilio per la prima volta l'opportunità per gli appassionati di esprimere il loro apprezzamento per la bellezza e l'eleganza delle vetture in mostra. Ogni voto è un tributo al lavoro artigianale e alla passione che sono stati investiti nella creazione e nella conservazione di queste opere d'arte su quattro ruote. Sabato 25 maggio sarà caratterizzato dalla prova di regolarità nella zona industriale di via Baccasara a Tortolì, una sfida che metterà alla prova le abilità di guida e la precisione dei concorrenti. Momento competitivo della manifestazione per equipaggi e spettatori, show e adrenalina per tutti coloro che attenderanno le auto in prova. La giornata proseguirà con una visita guidata alle cale della costa ogliastrina e al sito archeologico S’Ortali e Su Monte, un'opportunità per i partecipanti di immergersi nella storia millenaria dell’Ogliastra antica. L’area di San Salvatore di Orrì a Tortolì contiene infatti tutte le espressioni abitative dell’epoca nuragica, dalle torri di pietra tipiche del nuraghe, alle domus de Janas, fino alle tombe dei giganti. Nel sito sarà prevista una visita guidata per raccontare agli ospiti l’importanza delle nostre radici antiche. L’incontro tra passato e presente sarà occasione di significato a un evento già ricco di emozioni e di scoperte. Domenica 26 maggio sarà ancora dedicata alla scoperta delle bellezze naturali che circondano Tortolì e nella via di partenza verso Castiadas e Cagliari. La partenza della carovana in direzione sud Sardegna con sosta prima a Castiadas e poi a Cagliari per la consegna degli attestati di partecipazione, segnerà la conclusione di un'esperienza importante, non semplice evento automobilistico ma un tributo all'eleganza automobilistica e alla storia che continua a ispirare e affascinare le generazioni presenti e future. La Coppa Gentlemen Sardi è supportata da Regione Sardegna, Assessorato al Turismo, Comune di Cagliari e Comune di Tortolì.

Ha il sigillo della territorialità ed è pronta a stupire e incantare gli appassionati di automobili la 17^ edizione della Coppa Gentlemen Sardi, raduno delle auto d’epoca e sportive con rievocazione storica, in programma a Tortolì i prossimi 24, 25 e 26 maggio. Concepito per celebrare non solo l'estetica senza tempo, ma anche la storia e il patrimonio automobilistico che hanno plasmato il mondo su quattro ruote, la manifestazione è organizzata dall’Associazione Automoto d’Epoca Sardegna e per il 2024 si conferma a gran titolo nel calendario nazionale A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano). Dal 2022 fa parte dei 15 eventi di “ASI Circuito tricolore” e beneficia dell’alto patrocinio dei Ministeri del Turismo, della Cultura e delle Infrastrutture, della Mobilità sostenibile e dell’A.N.C.I. La finalità della Coppa Gentlemen, evento che anima gli organizzatori appassionati è quella di valorizzare il patrimonio motoristico isolano e nazionale unendo i territori ricchi di risorse ambientali, architettoniche e storiche. Per l’edizione targata 2024, circa 55 equipaggi da tutta la Penisola, ogni veicolo esposto racconterà una storia unica, un'epoca passata di maestria ingegneristica e di design senza tempo. Dai classici modelli degli anni '20 come la Bentley del ‘25, l’Ansaldo del ’27 (targata Cagliari), l’Itala del ‘30 fino alla Balilla e alla Riley del ‘35 per arrivare alla più moderna Ferrari del 2003. Ogni auto rappresenta un capitolo della storia dell'automobilismo che continua a ispirare e affascinare le generazioni presenti e future