Ad Alghero Antonello Muroni costruisce dalle fondamenta una società con prospettive interessanti

Non solo sport, ma anche inclusione in una Alghero che non disdegna di inserire nel tessuto sociale cittadino diverse realtà. “Proprio questo è il nostro intendimento.-prosegue Antonello Muroni-Abbiamo inserito tre ragazzi ucraini provenienti dalle zone di guerra ed uno maliano, che arriva da una delle zone più povere dell’Africa, e contiamo di cambiare il suo tenore di vita”. Una grande foresteria, un vivaio interessante, qual’è il segreto per tenere desto l’interesse degli adolescenti per una disciplina come il basket e farli crescere? “Intanto noi partiamo dalla nostra metodologia.-continua Muroni-Fin dal minibasket coltiviamo non solo l’aspetto tecnico, ma anche quello cognitivo per abituarli a fare delle scelte. E questo ci aiuta nella loro autonomia e nella loro crescita per raggiungere determinati obiettivi. Ma è tutto un lavoro fatto in società da personale specializzato che sostiene adeguatamente il progetto”. Cosa riserva il futuro: “Abbiamo intenzione di progeguire la nostra attività.-conclude Muroni-Non abbiamo ancora una prima squadra e quest’anno abbiamo preso parte al campionato di Promozione regionale solo con due senior e tutti gli altri del nostro settore giovanile. Stiamo pensando che tutti questi ragazzi che abbiamo debbano trovare uno sbocco in prima squadra. Dovremo sederci attorno ad un tavolo e cercare di capire come proseguire”.

Una vita in ambito sportivo. Antonello Muroni non conosce ostacoli e prosegue nella sua attività di allenatore benemerito. Alla Pallacanestro Alghero, società storica della cittadina catalana, è un pilastro ed un punto di riferimento per i più giovani. “Siamo in attività da ben 38 anni.-ha detto Muroni-Con grande soddisfazione devo dire che questo è un anno particolarmente proficuo, perchè siamo ai primi posti in tutti i campionati giovanili. Poi in settimana è accaduto un evento che sicuramente non capita tutti i giorni considerato che ben due squadre si sono classificate alle finali nazionali e per noi che lavoriamo quotidianamente con questi ragazzi vedendoli crescere tutti i giorni, è una soddisfazione enorme e motivo di orgoglio. Gli Under 17 “eccellenza”hanno battuto la Basket Fonte Roma e dunque disputeranno la fase decisiva che si terrà ad Agropoli dal 20 al 26 di maggio, mentre le Under 13 Junior hanno superato Oristano in ambito regionale e si sono qualificate per le finali nazionali che si disputeranno a Perugia dal 6 al giorno 8 giugno”.