Stop alle rinnovabili in Sardegna: Todde contro le imposizioni statali, una battaglia di principio e autonomia

È venuto il momento di tirare le somme. Con la pacatezza di chi sa di avere ragione, la Todde sfodera un argomento di ferro: "Se da una parte con le autorizzazioni esistenti abbiamo già superato il tetto che lui stesso ha definito, non capisco per quale motivo lo Stato ci debba imporre, superato questo tetto, come dobbiamo gestire il nostro territorio". Chi può biasimarla? Il diritto di gestire il proprio cortile è sacrosanto, specialmente quando il gioco si fa duro e le imposizioni di Roma sembrano più un diktat che una guida. Ma non è finita qui. La presidente ha le idee chiare, tanto da poter insegnare qualcosa a chi si ostina a ignorare le realtà locali.





"Sarà un confronto a tutto tondo," assicura, e per chi non lo avesse capito, aggiunge che il punto non è solo ottemperare a qualche norma europea, ma far capire che "il territorio non può essere gestito nonostante la regione". Mentre a Cagliari si lavora senza sosta, con i nostri assessorati che stanno delineando la bozza delle aree idonee per la conferenza Stato-Regioni, Todde non perde tempo e punta dritto al cuore del problema. La sua missione è chiara: assicurare che la Sardegna non sia solo un'altra casella da spuntare nelle agende romane ma un attore protagonista della propria storia. L'agenda di Todde non si ferma alla mera resistenza, va oltre. Mirare alla neutralità climatica e all'indipendenza dalle fonti fossili entro il 2040 non è solo una promessa, è un piano in movimento. Con una visione che comprende lo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili e il ricorso a tecnologie avant-garde come l'idrogeno e i nuovi sistemi di accumulo. E mentre alcuni si perdono in chiacchiere, la Todde gioca d'anticipo, con una governance energica e una multiutility che assicurerà energia pulita a tutti i sardi. Per non parlare delle riforme urbanistiche e paesaggistiche che promettono di trasformare il volto dell'isola, rendendola un modello di sostenibilità e innovazione. Quindi, lasciate perdere le solite lamentele e le critiche prive di sostanza. La Todde ha un piano, una visione e il coraggio di portarli avanti. E come la stessa presidente ha ribadito, richiamando le parole immortali di Grazia Deledda, "Tutto forse potrà essere vinto". Con una guida così, chi osa dire il contrario?

Alla larga, paladini del centralismo asfissiante, ecco che arriva Todde, armata non di semplici buone intenzioni, ma di un progetto chiaro e tagliente come la lama di un coltello sardo. Il 21 maggio potrebbe essere ricordato nei libri di storia, non per le solite noie romane ma per una battaglia di indipendenza energetica che si gioca tutto tra le austere mura del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. La nostra presidente, Alessandra Todde, si troverà faccia a faccia con Gilberto Pichetto Fratin, e il menu del giorno prevede una portata robusta: l'autonomia della Sardegna.