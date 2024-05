Alessandra Zedda: una guida strutturata per una Cagliari proiettata nel futuro.

Una Cagliari con tante incompiute, che il prossimo primo cittadino erediterà giocoforza. Nulla di irreversibile, ma il lavoro non mancherà di certo. Alessandra Zedda non è certo la persona che si tira indietro anche per affrontare i temi più scottanti, anche se predilige il confronto: “Parto da un dialogo diretto con i cittadini. Ci sono tantissimi problemi che vanno affrontati e trovare insieme una soluzione. È mia intenzione organizzare incontri mensili per capire dove ci sono le situazioni più intricate. Vorrei creare un “UFFICIO DI PROSSIMITÀ”, laddove ci si dovrà confrontare per i problemi dei singoli quartieri. Per esempio i servizi nel rione Castello. E poi stop alle periferie. È necessario riqualificare le aree urbane, organizzando punti di aggregazione in teatri o altre strutture laddove si può interagire soprattutto fra giovani, ma anche per anziani”.





Idee chiare e pochi fronzoli. La corsa di Alessandra Zedda verso la poltrona di primo cittadino del Capoluogo isolano comincia con priorità che vanno coltivate con un lavoro di gruppo. Poi il capitolo cantieri, che tanto hanno condizionato la vita dei cagliaritani: “Non dico che le opere siano state sbagliate, noi non vogliamo rinnegare, piuttosto dobbiamo accelerarne la chiusura in modo da non creare problemi alla cittadinanza. Quindi vorremmo sviluppare un piano parcheggi che possa essere sostenibile. Evitando sanzioni incontrollate.





Al fine di organizzare una società vivibile, che possa essere in linea con i tempi”. Quindi Alessandra Zedda punta sui “PROGETTI SPERIMENTALI MIRATI”. Cosa sono: “Ecco, la mia idea è quella di inserire navette per trasportare, anche nella zona del Poetto, sia i turisti, ma anche anziani e studenti in modo da evitare lunghe attese alle fermate”. Poi l’annoso problema del mercato di San Benedetto, che sarà trasferito in toto per esser ristrutturato: “Annuncio sin d’ora che il progetto è stato appaltato. Creeremo meno problemi a tutti i residenti della zona ed anche ai commercianti del perimetro urbano di via Sant’Alenixedda, laddove verrà spostato temporaneamente il mercato. Ci accerteremo che il trasferimento di coloro che lavorano all’interno della struttura avvenga a condizioni meno onerose possibili, considerato che dovranno sostenere dei costi importanti per lo spostamento delle attrezzature. Dovremo inoltre soffermarci a riflettere per capire dove istituire dei nuovi parcheggi perchè quelli attuali non basteranno”.





Saranno otto le liste che sosterranno Alessandra Zedda, la quale ci tiene a sottolineare: “La novità è costituita dal fatto che ci saranno molte donne, diciamo che ci sarà parità di partecipazione con gli uomini”. E questo è già un piccolo fiore all’occhiello. Questi i partiti seduti al tavolo, che fanno parte della coalizione a sostegno Fratelli d’Italia, Udc, Forza Italia, Lega-PLI-anima di Sardegna, Alleanza Sardegna, Sardegna al centro 2020, Movimento Civico, Riformatori Sardi, Sardegna Popolare per Cagliari, Azione e Psd’Az. La Sardegna Popolare per Cagliari è rappresentata da Gianni Chessa, al momento auto sospesosi dal Ps.d’Az. Con Alessandra Zedda anche Alessandro Balletto, il quale ha fatto un passo di lato per fare spazio alla rappresentante del partito. “Vogliamo essere una guida per la città. Nel segno dell’unità”.

Un’attività ininterrotta. Alessandra Zedda negli anni ha mostrato passione mista a profonda determinazione soprattutto come paladina a difesa della propria città.