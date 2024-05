Attentato incendiario devasta agenzia funebre a Sassari

I Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti sul posto per spegnere l'incendio e prevenire ulteriori danni. Contemporaneamente, agenti delle Volanti e della Squadra Mobile della questura di Sassari hanno iniziato le indagini per identificare e catturare i responsabili di questo atto deliberato di violenza. Questo episodio di violenza aggrava il senso di insicurezza nella comunità, sottolineando la necessità di misure più stringenti per proteggere i cittadini e i loro beni. Le autorità locali stanno ora lavorando per rispondere con determinazione a questo attacco, assicurando che i colpevoli siano portati davanti alla giustizia.

Un grave attentato incendiario ha colpito l'agenzia funebre Pinna a Sassari, provocando danni significativi. L'incidente è avvenuto alle prime luci dell'alba, intorno alle 5:30, in via Monte Grappa, nel cuore della città. I malviventi hanno infranto la vetrina del negozio e hanno lanciato all'interno due bottiglie di plastica riempite di benzina, dando immediatamente fuoco ai locali. Le fiamme hanno rapidamente invaso l'agenzia, causando distruzione e creando un pericolo acuto per l'intera area circostante.