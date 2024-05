Incidente ad Alghero: Autobus fuori controllo, nove feriti

I Vigili del Fuoco di Alghero sono intervenuti prontamente per gestire l'emergenza e soccorrere i feriti. Gli occupanti dell'auto e i passeggeri del bus sono stati trasportati all'ospedale di Alghero. Sul posto sono intervenuti anche il personale del 118 e la Polizia Locale, oltre agli operai dell'Enel per verificare e mettere in sicurezza l'infrastruttura elettrica danneggiata. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio delle autorità.





Le autorità preposte stanno esaminando le condizioni dell'autista al momento dell'incidente e lo stato tecnico del bus per determinare se un malore o un guasto possano avere provocato la perdita di controllo del mezzo.

Questa mattina un grave incidente stradale ha coinvolto un autobus di linea e un'auto privata in Via Garibaldi, a Alghero. Il bus, a seguito di un apparente malore dell'autista, ha prima colpito un palo dell'illuminazione pubblica e poi un'automobile. Il bilancio è di nove feriti, tra cui una bambina, tutti ora ricoverati all'ospedale di Alghero. L'episodio è avvenuto intorno alle 11:20. L'autobus, con a bordo cinque passeggeri inclusi l'autista, ha prima impattato un palo della luce, causandone la caduta, e successivamente si è scontrato con un'autovettura.