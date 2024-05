Arresto a Siniscola: Presunto autore di furti aggravati in manette

Secondo le ricostruzioni, il sospetto avrebbe agito prevalentemente di notte, mascherato e mediante effrazione delle porte di ingresso. Tra i bersagli, un panificio e una pasticceria situati in via Matteotti, oltre a una pizzeria in via De Gasperi. Dagli esercizi, l'uomo avrebbe asportato ingenti somme di denaro, generalmente lasciate nei registratori di cassa.La cattura del presunto colpevole è avvenuta a Santa Teresa di Gallura, dove i Carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato, disponendo la detenzione in regime di arresti domiciliari. Al momento, l'indagato si trova ad affrontare il procedimento penale in fase di indagini preliminari. La sua colpevolezza sarà accuratamente valutata nel corso del processo. Non si esclude che le indagini possano rivelare ulteriori dettagli o portare a nuovi sviluppi, anche potenzialmente a favore dell'accusato.

Un'operazione significativa si è conclusa nelle scorse ore a Siniscola, dove i Carabinieri della locale Compagnia hanno messo fine alla presunta attività criminale di un 30enne, accusato di numerosi furti aggravati ai danni di esercizi commerciali. L'arresto è avvenuto in seguito a un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Nuoro. Le indagini sono scattate dopo una serie di denunce da parte degli esercenti locali, vittime di episodi criminosi avvenuti nel corso dell'anno, precisamente nei mesi di gennaio, aprile e dicembre 2023.