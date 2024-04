Giustizia in volo: Una coppia di Siena ottiene 500 euro per il ritardo del volo Ryanair Cagliari-Pisa





La sentenza ha quindi stabilito che Ryanair dovrà corrispondere una somma di 500 euro ai due passeggeri sfortunati, riconoscendo le difficoltà e i disagi subiti. Questo episodio non solo riafferma l'importanza dei diritti dei consumatori nel settore aereo, ma segna un punto a favore dell'efficacia delle normative a tutela dei passeggeri. ItaliaRimborso ha accolto con favore il verdetto: «Questa sentenza è una vittoria significativa per i diritti dei passeggeri aerei e per la tutela dei consumatori nel complesso», ha commentato un portavoce dell'organizzazione. «Ogni anno, migliaia di viaggiatori subiscono ritardi e cancellazioni che alterano i loro piani e causano notevoli inconvenienti. È fondamentale che le compagnie aeree siano tenute a rispettare i diritti dei passeggeri e a offrire compensazioni adeguate per i disagi causati.» Questa sentenza rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta per i diritti dei passeggeri e si spera possa fungere da deterrente per le compagnie aeree nel mantenere gli standard di puntualità e affidabilità.

Il Giudice di Pace di Cagliari ha recentemente emesso una sentenza che conferma il diritto dei passeggeri aerei a ricevere compensazioni in caso di ritardi significativi. Un caso emblematico ha visto protagonisti due viaggiatori di Siena, che dopo un disagio durato oltre cinque ore sul volo Ryanair da Cagliari a Pisa, hanno ottenuto una compensazione pecuniaria totale di 500 euro. Il ritardo, che ha notevolmente superato le aspettative di attesa dei passeggeri, ha spinto la coppia a rivolgersi a ItaliaRimborso, un'organizzazione che assiste i consumatori nella richiesta di rimborsi per disservizi nel trasporto aereo. La richiesta di compensazione ammontava a 250 euro per ciascun passeggero, cifra che è stata pienamente riconosciuta dal giudice. La decisione del Giudice di Pace non solo sottolinea la responsabilità della compagnia aerea nei confronti dei passeggeri, ma mette anche in luce le normative europee relative ai diritti dei viaggiatori aerei, che prevedono indennizzi automatici in casi di ritardi prolungati, cancellazioni o negazione d'imbarco.