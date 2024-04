Rapina al distributore ENI di Cagliari: Malvivente in fuga

Il dipendente ha immediatamente allertato le forze dell'ordine chiamando il 113. In risposta, diverse pattuglie della Squadra Mobile sono prontamente intervenute sul luogo della rapina, dando il via alle ricerche per la cattura del fuggitivo. Nonostante la gravità dell'episodio, si segnala un aspetto positivo: nessuno è rimasto ferito nell'incidente. Le indagini sono attualmente in corso e la polizia sta lavorando per identificare e localizzare il responsabile dell'atto criminale.

Un distributore di benzina ENI in Via Tramontana a Cagliari è stato teatro di una rapina poco dopo le ore 19:00. Un bandito, armato di quella che sembrava essere una pistola giocattolo, ha minacciato il dipendente costringendolo a consegnare l'incasso della giornata. Il malvivente, dopo aver ottenuto poche centinaia di euro, è fuggito a piedi, scomparendo senza lasciare tracce.