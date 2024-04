L'Innovazione trasforma la storia: Progetto "NURAGHI" porta l'intelligenza artificiale nell'antica civiltà sarda

Durante le due giornate di attività, gli studenti hanno avuto l'opportunità di approfondire la conoscenza dello stile di vita e delle abitudini dei nuragici, grazie alla partecipazione dell'archeologo Nicola Dessì nella prima giornata. Successivamente, sotto la guida esperta di Concas nell'ambito dell'intelligenza artificiale, hanno potuto sperimentare direttamente la creazione di immagini digitali ispirate all'antica civiltà sarda. Il progetto, dal titolo "I Nuraghi per Ispirare il Futuro", rappresenta un'importante iniziativa per riscoprire le radici storiche della Sardegna attraverso l'innovazione e le tecnologie all'avanguardia. Questo ciclo di incontri con gli studenti è solo l'inizio di un percorso che si prefigge di promuovere la consapevolezza e l'orgoglio per il ricco patrimonio culturale della Sardegna, preparando così le nuove generazioni a essere i custodi e i promotori della storia e della tradizione della loro terra.

L'Associazione "La Sardegna verso l'Unesco", insieme alla Scuola Media Up School di Cagliari, ha dato il via a un'iniziativa rivoluzionaria volta a promuovere la conoscenza e l'apprezzamento dell'antica civiltà nuragica tra i giovani studenti sardi. Attraverso un laboratorio esperienziale di due giorni, gli studenti sono stati immersi nell'affascinante mondo dei nuraghi, avvalendosi delle più avanzate tecnologie nell'ambito dell'intelligenza artificiale. L'iniziativa, guidata da Andrea Concas, noto come Art Baker nell'ambiente tecnologico, ha permesso ai ragazzi di dare vita a un villaggio nuragico utilizzando l'intelligenza artificiale per creare immagini realistiche e coinvolgenti. Queste immagini sono poi diventate la base per lo sviluppo di una storia appassionante, che ha formato il nucleo di uno storyboard per un film e un fumetto illustrato. Attraverso questa esperienza unica, gli studenti non solo hanno avuto l'opportunità di esplorare il passato millenario della Sardegna, ma anche di comprendere come la tecnologia possa essere un prezioso strumento per interpretare e preservare il patrimonio culturale di una regione. Il presidente dell'Associazione, Pierpaolo Vargiu, ha sottolineato l'importanza di avvicinare le nuove generazioni all'antica civiltà nuragica, non solo per valorizzare il ricco patrimonio storico della Sardegna, ma anche per promuoverne lo sviluppo economico futuro. Questo progetto innovativo mira a stimolare l'interesse dei giovani verso la storia e la cultura della propria terra, aprendo nuove prospettive di crescita e sviluppo.