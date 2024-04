Bomba a Bitti: Esplosione nella casa di campagna di un imprenditore turistico

Le prime indagini hanno suggerito che l'attentato potrebbe essere legato alla sua connessione familiare con Giuseppe Pala, ex Sindaco di Bitti e suocero di Giovanetti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del locale comando e del Comando Provinciale di Nuoro, oltre ai vigili del fuoco, per effettuare i rilievi necessari e avviare le indagini. Gli inquirenti stanno lavorando per identificare i responsabili e comprendere le motivazioni dietro questo gesto di violenza.

Un forte boato ha squarciato il silenzio della notte a Bitti, nella zona di Binza Manna, dove una bomba è esplosa nella casa di campagna di Sebastiano Giovanetti, un imprenditore 75enne noto per le sue attività nel settore turistico, specialmente nella zona di Budoni. L'esplosione ha causato gravi danni all'abitazione dell'imprenditore, che è anche proprietario di varie case vacanza nell'area di Budoni.