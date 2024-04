Finanziamento da 2,1 milioni per il progetto verde di Alghero In House





L'investimento garantirà la piena operatività della società per il prossimo triennio, con particolare attenzione alla manutenzione del patrimonio verde cittadino. Durante la seduta, è stato sottolineato l'importante impatto che questo avrà sulla collettività, non solo per la manutenzione delle aree verdi, ma anche per la stabilità lavorativa che offrirà a decine di operatori del settore.





In aggiunta, è stata annunciata la firma di un nuovo contratto di servizio e l'imminente espletamento di concorsi per l'assunzione di personale stabile, elementi questi che contribuiranno a rafforzare ulteriormente la struttura della società e la sua capacità operativa. La scelta di destinare fondi sostanziali al Progetto Verde evidenzia un impegno crescente verso la sostenibilità e la qualità della vita urbana, riconoscendo il valore aggiunto di un'adeguata gestione delle risorse naturali e del lavoro qualificato nel settore.

Il Consiglio comunale di Alghero, guidato dal sindaco Mario Conoci, ha recentemente approvato una variazione di bilancio che destina circa 2,1 milioni di euro al "Progetto Verde" gestito dalla società Alghero In House. Questa decisione, votata all'unanimità, segue l'approvazione del Rendiconto economico-finanziario del 2023 e si pone come un passo significativo per la città in termini di gestione ambientale e occupazione.