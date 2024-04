Docenti sardi: Discriminati e dimenticati

Come ha giustamente sottolineato l'assessora regionale della pubblica istruzione, Ilaria Portas, «Un insegnante sardo invece deve spendere il doppio del tempo in viaggio, prendere un aereo, e ciò non ha lo stesso prezzo di un treno, né la stessa frequenza di tratte, e sicuramente deve poi dormire fuori casa. Oltre al denaro e al tempo – aggiunge - consideriamo anche il disagio che tutto questo crea al docente e alla sua famiglia».





E ancora, questa situazione mette in luce come le specificità isolane siano costantemente trascurate nelle politiche nazionali. Non è soltanto una questione di logistica o di economia, ma un vero e proprio caso di negligenza istituzionale che penalizza chi vive e lavora in Sardegna. L'assessora Portas promette di stare al fianco dei docenti in questa battaglia e di avviare interlocuzioni con il MIUR per risolvere definitivamente questa ingiustizia. Ma le promesse non bastano più. Questa situazione esige un cambio di rotta immediato.





È ora che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si svegli e inizi a trattare i docenti sardi con l'equità che meritano. La scuola dovrebbe essere un luogo di uguaglianza e di opportunità per tutti, indipendentemente dalla propria provenienza geografica. Non è accettabile che nel 2024 questa battaglia debba ancora essere combattuta.

I docenti sardi precari sono stati messi ancora una volta all'angolo da un sistema che non riconosce né la geografia né il buonsenso. La discriminazione è palese: per sostenere le prove orali, questi docenti devono lasciare l'isola, affrontare costi esorbitanti e subire disagi che i loro colleghi peninsulari possono evitare con un semplice biglietto di treno da 30 euro. Una differenza non da poco, che grava in modo sproporzionato su di loro.