Sassari: Il partito democratico verso la scelta del candidato sindaco

La nota informa che domani alle 16 si terrà l'assemblea del Partito Democratico, durante la quale verrà presentata «una proposta unitaria e autorevole in grado di proporre il rilancio della città e del territorio». Questo incontro sarà cruciale per la definizione della strategia del partito in vista delle prossime elezioni, con un dibattito che promette di essere il cuore del processo decisionale, come affermato dal comunicato: «In quella sede si svolgerà il dibattito e la sintesi come in un partito che ha nei suoi organismi congressuali la sede di decisioni».





Nella comunicazione si sottolinea inoltre che le voci su candidature predefinite che sono circolate negli ultimi giorni non riflettono la realtà del dibattito interno al partito, che si estende ben oltre i gruppi dirigenti fino a raggiungere gli iscritti, le associazioni e le forze sociali, sottolineando «la responsabilità che sentiamo verso la città». Al termine di questo processo di confronto e deliberazione, il Partito Democratico si riunirà con la coalizione per valutare e potenzialmente legittimare la proposta scelta per la città. La comunità sassarese attende con interesse l'esito di queste consultazioni, che definiranno il candidato del PD alla guida della città.

Sassari si prepara per le elezioni comunali di giugno con grande attesa per l'annuncio del candidato sindaco del Partito Democratico. La decisione sarà resa nota domani, come annunciato in una nota diffusa ieri notte dal segretario provinciale del PD, Giuseppe Mascia, che molti vedono come il possibile candidato per Palazzo Ducale.