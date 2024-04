Prosegue il successo delle giornate della scuola di politica dei riformatori sardi

L'incontro, al quale abbiamo avuto il grande piacere ed onore di partecipare nel lungomare del capoluogo sardo, ha visto i tre importanti notabili precedentemente citati affrontare, con notevole perizia, tematiche di notevole rilevanza, dal ponte Morandi al caso Becciu, esposti dal Prof. Camaiora nella prima parte dell'evento, che hanno catturato in maniera piena ed inequivocabile un pubblico attento e partecipativo. In merito ad ulteriori contenuti illustrati durante il meeting, certamente di grandissimo coinvolgimento gli argomenti trattati nel dialogo intercorso tra l'esperto di diritto Giulio Steri e il dott. Franco Meloni, un notissimo manager della sanità. Una conversazione, avvenuta tra le due eminenti personalità appena menzionate, nella forma di botta e risposta, che ha portato alla luce alcune tra le più importanti e delicate connessioni presenti tra la pubblica amministrazione e la politica, da Cavour fino ai giorni nostri, proponendo inoltre, a tal proposito, situazioni di sicuro interesse.





Chiusura della seconda giornata della manifestazione dedicata al Festival di Architettura, che avrà luogo a Cagliari nel 2025. Una manifestazione, esposta dal docente dell’ateneo cagliaritano, il Prof. Sanjust, che ha posto in evidenza oltre le indubbie problematiche avute nella scorsa edizione (2020), a causa del Covid, anche tutto il duro e sapiente lavoro eseguito dalle persone che hanno partecipato a tale iniziativa. In conclusione, ringraziando il partito dei Riformatori Sardi (in primis gli Onorevoli Ticca ed Angius) per aver reso anche questo secondo incontro, vi ricordiamo che ci sarà un conclusivo meeting nella giornata del 20 aprile 2024 nella stessa location e negli stessi orari dei due precedenti incontri.

Dopo l’ottima affluenza di pubblico avuta nel primo incontro, svolto al Poetto negli eleganti spazi dello stabilimento "Lido" durante la giornata del 6 aprile, proseguono, con enorme successo, le giornate della Scuola di Politica, organizzate in maniera magistrale dal partito dei Riformatori Sardi. Un secondo appuntamento, accaduto a una settimana esatta dal precedente, nella stessa location, è stato sempre rivolto all’ambito della comunicazione, in cui, dopo una breve ma importante introduzione eseguita dall'On. Umberto Ticca, hanno partecipato, oltre a una folta ed interessata platea, ospiti di primaria rilevanza come il conosciutissimo Prof. Andrea Camaiora (esperto di comunicazione), il noto avvocato isolano Giulio Steri e il docente di Architettura dell'Università di Cagliari Paolo Sanjust.