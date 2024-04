"Mediterraneo Sostenibile: L'innovazione Sociale come guida per lo sviluppo locale" ad Alghero





L'incontro vedrà la partecipazione di diversi relatori di spicco. Il Sindaco di Alghero aprirà la sessione illustrando le iniziative locali volte a promuovere lo sviluppo sostenibile. Seguiranno gli interventi di Andrea Delogu, Presidente della Fondazione Alghero, che discuterà le sinergie tra le istituzioni per supportare il progresso socio-economico, e Stefano Cucca, Presidente dell'Associazione Rumundu, che parlerà dell'importanza dell'innovazione sociale nel contesto regionale del Mediterraneo.





Inoltre, Mauro D'Andrea, Direttore di Rondine Cittadella della Pace, condividerà la sua visione su come la promozione della pace possa essere un catalizzatore fondamentale per lo sviluppo del territorio. Il convegno includerà anche testimonianze di studenti coinvolti nel progetto MediterranEU, provenienti sia dal contesto nazionale sia da paesi in situazioni di conflitto, evidenziando l'impatto dell'innovazione sociale sulle loro comunità. Questo evento rappresenta un'opportunità significativa per dibattere e approfondire il ruolo dell'innovazione sociale nel promuovere un futuro sostenibile per il Mediterraneo, con un occhio attento ai giovani e alle loro prospettive. I media e il pubblico sono invitati a partecipare a questa giornata di riflessione e di scambio di idee.

Giovedì 18 aprile 2023, alle ore 11.30, si terrà il convegno "Mediterraneo Sostenibile: L'innovazione Sociale come guida per lo sviluppo locale" presso la sala conferenze della Fondazione Alghero al Quarter, ad Alghero. L'evento è organizzato nell'ambito del progetto MediterranEU - Giovani che cambiano il mondo, una iniziativa che mira a esplorare e promuovere l'innovazione sociale come motore di sviluppo sostenibile nel contesto mediterraneo.