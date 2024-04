Incidente mortale a Ghedi: Perde la vita Giuseppe Romano, originario di Sorso

L'impatto che ne è seguito è stato violento e ha lasciato poche speranze: nonostante i rapidi interventi degli operatori del soccorso medico, Romano è morto sul colpo. Romano, che lavorava come guardia giurata, si era trasferito a Ghedi da molti anni ma aveva mantenuto forti legami con Sorso, il paese della Romangia dove era cresciuto e che continuava a visitare regolarmente. Le autorità hanno avviato un'indagine per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Nel frattempo, la comunità di Sorso piange la perdita di un suo figlio, ricordato per il suo impegno professionale e per il legame profondo con le sue radici.

Un tragico incidente stradale a Ghedi, nel Bresciano, ha spezzato la vita di Giuseppe Romano, 60 anni, originario di Sorso. La notizia ha scosso le comunità di entrambe le città, dove Romano era ben conosciuto e stimato. L'incidente è avvenuto mentre Romano era in sella alla sua moto. Secondo le ricostruzioni preliminari della polizia stradale, un'autovettura ha tentato una manovra per evitare una lunga coda di traffico, senza accorgersi del motociclista in avvicinamento.