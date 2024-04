Il Campionato Vento de l’Alguer alza le vele: Tra sport e tradizione

Il calendario prevede eventi per esperti e appassionati, con categorie che spaziano dalle imbarcazioni Stazzate O.R.C. alle Derive Classe SNIPE - ILCA. "Il campionato Vento de l’Alguer è una delle più partecipate e seguite attività della nostra sezione," dichiara Giuseppe Serra, presidente della sezione algherese della Lega Navale Italiana, evidenziando come l'evento sia radicato non solo nello spirito sportivo ma anche nel tessuto sociale del territorio. La Lega Navale non si limita alle regate ma estende la propria azione nel sociale e nell'educativo, consolidando il legame con la comunità.





Il supporto del Comune di Alghero si manifesta nel patrocinio confermato per quest'edizione del campionato. "Siamo felici di collaborare con la Lega Navale Italia per questa importante manifestazione," sottolinea l'assessore al turismo Alessandro Cocco, riconoscendo nel Vento de l’Alguer un volano per la promozione turistica e sportiva della città. L'agenda nautica di Alghero si arricchisce anche con il 1° Palio di Sant Joan, la veleggiata in programma a giugno che vede il coinvolgimento di quartieri e borgate, in un'ottica di festa e partecipazione collettiva.





La prima regata scatterà il 21 aprile, inaugurando una stagione di passione per il mare e per lo sport, all'insegna di quell'unicità che solo Alghero sa offrire. Diportisti, amanti del mare e semplici curiosi sono chiamati a condividere quest'esperienza indimenticabile, dove il vento e la vela si fondono in un abbraccio con la tradizione e l'innovazione. Per informazioni e iscrizioni, è possibile consultare il sito della Lega Navale Italiana - Sezione di Alghero o seguire i canali ufficiali per aggiornamenti e dettagli sull'evento.

