Giustizia a rischio: L'ANF sollecita la tutela dei diritti

Di Marco ha inoltre evidenziato la visione del presidente del Consiglio Nazionale Forense, che critica un approccio riduttivo alla giustizia: "Ben venga anche il richiamo del presidente del Consiglio nazionale forense a non avere una visione minimalista della giustizia, trasformandola da potere e servizio. La giustizia vuole il cittadino al centro, non un bilancio. La vita dei cittadini non si esprime in numeri, quella di un Paese non solo in Pil, ma in valori democratici che per definizione sono inestimabili e come tali non contenibili in alcun bilancio". L'ANF si appresta a portare queste cruciali considerazioni alla Commissione Giustizia della Camera, dove saranno discusse le riforme del processo civile e altre problematiche pertinenti. L'obiettivo è assicurare che le riforme del sistema giustiziario non compromettano ma piuttosto rafforzino la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.

All'inaugurazione dell'anno giudiziario del Consiglio Nazionale Forense, l'appello del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha messo in luce l'urgenza di riforme attente nel sistema giustizia. Nel suo discorso, Mattarella ha sottolineato che "ha richiamato la massima attenzione alle riforme del sistema giustizia, per darvi compiuta attenzione." In risposta, Giampaolo Di Marco, segretario generale dell'Associazione Nazionale Forense (ANF), ha rilevato la necessità di un dialogo costruttivo: "Il richiamo del presidente sia di monito per tutti gli operatori del sistema giustizia e per la politica, affinché ci si sieda ad un tavolo per porre rimedio alle gravi inefficienze che affliggono la giustizia anche in ragione delle riforme, dove in nome dei numeri e dell'efficienza, si sono sacrificati gli alti valori della tutela dei diritti".