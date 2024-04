Confartigianato Sardegna celebra l’eccellenza del Made in Italy e Made in Sardegna

La celebrazione ha messo in luce l'importanza del settore artigianale, che fonde tradizione e innovazione, manualità e tecnologia, dimostrando come l'artigianato sia fondamentale non solo per l'economia locale, ma anche come elemento chiave dell'identità culturale della regione. “Questa iniziativa non è solo un atto d’orgoglio per gli artigiani e per il resto delle attività produttive ma un momento condiviso con tutto il Sistema Economico e Sociale per ribadire l'importanza cruciale del 'valore del Made in Italy e del Made in Sardegna' nel reagire alle crisi che affliggono l'Italia e il mondo intero,” ha commentato Mereu. Mereu ha anche evidenziato come gli artigiani rappresentino il futuro dell'impresa italiana, con un focus su giovani e donne che portano avanti tradizioni familiari e introducono innovazioni sostenibili. "Gli artigiani sono i veri artefici del 'fare' italiano e sardo, non solo come attori economici ma come parte integrante delle comunità locali.





Questi imprenditori sono persone comuni capaci di compiere gesta straordinarie, con passione, talento e coraggio." Confartigianato vede nel settore artigiano un pilastro per la coesione territoriale e l'identità culturale, con imprese che si intrecciano con la cultura e l'identità locali. “Tenere insieme territori, cultura e identità è una ricetta vincente,” ha sottolineato Mereu, descrivendo come queste imprese contribuiscano significativamente alla struttura economica e alla definizione dell'identità della Sardegna. L'evento ha anche posto l'accento sulla critica situazione ipotetica di una Sardegna senza i suoi 34mila imprenditori artigiani, mostrando gli effetti devastanti che avrebbe su economia e benessere sociale. “Dobbiamo ripartire dalle piccole imprese, valorizzando la loro produttività, l'occupazione e l'eccellenza che rappresentano, che coniuga tradizione e innovazione, formazione e sostenibilità ambientale,” ha concluso Mereu, evidenziando come gli artigiani siano protagonisti della ripresa economica e sociale perché offrono risposte positive alle crisi e confermano il loro ruolo di costruttori di futuro.

