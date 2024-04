Grande affluenza all’Open day sulla memoria dell’AiCS Sassari: sessanta controlli gratuiti effettuati dall’Associazione Italiana Donne Medico

Un’attenta valutazione in questi ambiti può contribuire a prevenire la compromissione cognitiva nell’età adulta. La neurologa Maria Rita Piras, presidente dell’ADM Sassari, insieme al team di specialiste, ha effettuato colloqui e somministrato test validati come il MMSE (Mini-Mental State Examination) e le scale IADL (Instrumental Activities of Daily Living) e ADL (Activities of Daily Living). Questi strumenti forniscono una valutazione dello stato cognitivo e delle capacità nell’attività quotidiana degli anziani.





In due anni, l’ADM Sassari ha sottoposto a test oltre 2000 volontari over 50, estendendo la propria attività a tutto il territorio provinciale. In Sardegna, i dati riguardanti i disturbi neurocognitivi sono limitati a quelli provenienti dai centri del servizio sanitario con lunghe liste d'attesa, rendendo l'Open day una risorsa preziosa per chi non ha la possibilità di accedere a controlli specializzati privati. Il supporto dell’AiCS, che ha messo a disposizione spazi e personale, è stato fondamentale per il successo dell’iniziativa. Franco Cassano, presidente del Comitato Provinciale di Sassari AiCS, esprime la speranza che l’evento possa essere il primo di una serie di collaborazioni con l’ADM, rivolte alla gestione dell'emergenza sanitaria e socioassistenziale rappresentata dalle malattie neurodegenerative.

Un segnale positivo emerge dall’Open day organizzato dall’AiCS di Sassari in collaborazione con l’Associazione Italiana Donne Medico (ADM): oltre sessanta persone hanno approfittato della possibilità di effettuare screening gratuiti relativi ai disturbi cognitivi. La sede dell’AiCS in via Cedrino ha ospitato l'evento sabato 13 aprile, durante il quale è stata offerta consulenza specialistica nel campo delle neuroscienze. L’evento ha avuto come obiettivo la prevenzione e la diagnosi precoce delle patologie neurodegenerative, con un focus su fattori di rischio come bassa scolarizzazione, ipertensione, ipercolesterolemia, diabete, obesità, malnutrizione, abuso di alcol e fumo.