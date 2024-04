Tragico episodio a Pistis: Muore in mare un 63enne

Al loro arrivo, i soccorritori del 118 hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo, senza possibilità di intervento. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Arbus per effettuare i rilievi di legge necessari a chiarire la dinamica dell'accaduto. Questo incidente ha lasciato la comunità locale in stato di shock, in particolare tra coloro che conoscevano Asuni e la sua passione per il mare. Questo tragico evento solleva nuovamente questioni sulla sicurezza in mare, soprattutto per attività come la pesca che spesso portano gli appassionati in zone potenzialmente pericolose.





La comunità di Sinnai ora piange la perdita di uno dei suoi membri, ricordando la figura di Asuni non solo come un esperto pescatore ma come una persona amata e rispettata.

Un tragico evento si è consumato lungo la costa di Pistis, a pochi chilometri da Arbus, dove Marcello Asuni, un uomo di 63 anni originario di Sinnai, è deceduto in circostanze dolorose. Asuni, noto appassionato di pesca, si è tuffato in mare presumibilmente per una battuta di pesca quando è stato colto da un malore improvviso. Nonostante il tentativo disperato di raggiungere gli scogli per mettersi in salvo, Asuni è tragicamente scomparso poco dopo il suo ingresso in acqua.