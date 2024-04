Un libro per raccontare Gigi Riva e il mitico scudetto conquistato dal Cagliari.

L’evento, introdotto dal Presidente del CR Sardegna Gianni Cadoni, ha visto la partecipazione degli autori Umberto Oppus e Mario Fadda, insieme a numerosi ospiti legati al campione e mondo del calcio sardo, in primis diversi ex rossoblù. Il ricordo di Gigi Riva e di alcuni protagonisti di quello scudetto che hanno evidenziato anche i motivi per cui hanno scelto la Sardegna come propria terra.





Il libro raccoglie testimonianze, interviste e aneddoti di chi ha conosciuto e lavorato vicino a Riva: un omaggio speciale all’indimenticato bomber, recentemente scomparso, a ricordo anche del 54° anniversario dello storico Scudetto del Cagliari nella stagione 1969-70. Un'opera di 230 pagine che sarà distribuita a partire dal 3 maggio, e che racconta attraverso la testimonianza di settanta personaggi che lo hanno conosciuto aneddoti, ricordi, retroscena del grande campione e del grande uomo diventato simbolo non solo del calcio e dello sport ma anche della Sardegna.





Hanno parlato, con voce emozionata, i campioni e i testimoni dell'impresa: Adriano Reginato, Ricciotti Greatti, Mario Brugnera e Beppe Tomasini. L'idea del libro è stata dell'editore Carlo Delfino che ha chiesto ai due autori di scrivere un libro su Riva. «Devo fare i complimenti a Umberto Oppus e Mario Fadda - ha detto Delfino -, perché hanno scritto questo che non è il solito libro sul calcio, in meno di due mesi. Davvero una bella impresa. Questo volume è una vera e propria cartina tornasole di come Gigi Riva era rispettato e amato. Da ringraziare anche Renato Copparoni, ex rossoblù che ha dato una mano fondamentale nel contattare tanti dei personaggi che sono stati intervistati».





Delfino ha anche sottolineato che il libro verrà presentato a maggio al Salone del libro di Torino e a ottobre a quello di Francoforte e che parte del ricavato della vendita del libro andrà alla missione di don Carlo Rotondo in Tanzania , dove c'è anche una piccola squadra di calcio di bambini che vestono la maglia del Cagliari.

È stato presentato, presso la sala riunioni Benedetto Piras del Comitato Regionale Figc Lnd, il libro “Gigi Riva, il campione, l’amico, il mito”, edito da Carlo Delfino.