Daspo Urbano a Porto Cervo: Misura Contro il Disordine Pubblico

La serie di comportamenti pericolosi dell'individuo ha causato notevole apprensione tra i cittadini, già turbati da simili episodi. Di conseguenza, dopo un'accurata istruttoria, è stato deciso di vietargli lo stazionamento nei pubblici esercizi e nei locali di intrattenimento del Comune di Arzachena per tre anni. In aggiunta, l'uomo dovrà presentarsi agli Uffici di Polizia per il prossimo anno.Questa misura di prevenzione è stata adottata con l'obiettivo di prevenire ulteriori episodi di carattere criminale e di garantire la sicurezza pubblica nell'area di Arzachena. Il Daspo Urbano si configura come uno strumento efficace per contrastare le minacce alla tranquillità pubblica, rispondendo con fermezza a chi compromette la serenità della collettività.

Il Questore di Sassari ha adottato una misura drastica nei confronti di un individuo responsabile di disordini in vari locali di Porto Cervo. Nei giorni scorsi, il personale del Commissariato di Porto Cervo, appartenente alla Divisione Anticrimine della Questura di Sassari, ha emesso un provvedimento di Daspo Urbano per tre anni nei confronti dell'uomo, il quale si era reso protagonista di episodi inquietanti, presentandosi in diversi esercizi pubblici armato di una pistola scacciacani e minacciando i presenti.