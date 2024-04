Armi clandestine a Simaxis: Giovane arrestato in un blitz dei carabinieri





Le armi e le munizioni sono state sequestrate, e il 27enne è stato trasferito nel carcere di Massama, a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa dell'udienza di convalida presso il tribunale di Oristano. Il caso solleva questioni sulla circolazione di armi non registrate e il loro impiego potenziale. Mentre le indagini proseguono per determinare l'origine delle armi e le intenzioni del detenuto, questo arresto evidenzia il lavoro continuo delle forze dell'ordine nel monitorare e intervenire su simili attività illecite.

All'alba, i Carabinieri della Compagnia di Oristano, supportati dalle Squadre Operative e dalle Unità cinofile dello Squadrone Carabinieri Eliportato "Cacciatori Sardegna", hanno eseguito una perquisizione a Simaxis che ha portato all'arresto di un 27enne del luogo. Il reato? Detenzione abusiva di armi clandestine. Nell'abitazione del giovane, i militari hanno trovato una pistola calibro 7,65 e un fucile a canne parallele, entrambi con matricole abrasa, oltre a 70 cartucce.