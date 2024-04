Vertici militari sotto assedio: La lotta dei diritti tra ordini e famiglia

"Dopo una campagna elettorale spesa dai grillini a tranquillizzare i sardi sul primato dell'Autonomia della Sardegna e sull'indipendenza dalle scelte romane, e una legislatura passata ad accusare la Lega, assistiamo da subito all'occupazione dei massimi vertici regionali da parte di esponenti imposti da Roma," ha denunciato Cinzia Naro Raimonda, Capo Dipartimento Graduati e Volontari di Truppa del S.U.M., artigliere dell'Esercito Italiano. Le sue parole risuonano come un campanello d’allarme che non può più essere ignorato. Il congresso ha messo in evidenza le difficoltà quotidiane dei militari, da relazioni familiari compromesse a trasferimenti che stravolgono la vita di intere famiglie. "Le mansioni che svolgiamo non sempre hanno un orario lavorativo definito, non lo hanno mai le posizioni più operative," ha spiegato Naro, descrivendo una realtà in cui la stabilità familiare è un miraggio lontano.





I problemi non si fermano qui: le richieste di ricongiungimento familiare sono un labirinto burocratico, i congedi un lusso spesso irraggiungibile, e la legge 104, che dovrebbe garantire supporto per la cura dei disabili, viene regolarmente rigettata. La situazione descritta è allarmante. "Sembrerebbe che l'operazione Strade sicure oltre che a prevenire la criminalità stia provocando anche una crisi tra alcune coppie coniugate," ha aggiunto Naro, sottolineando come le lunghe assenze destabilizzino non solo le relazioni coniugali, ma anche il rapporto con i figli. I trasferimenti sono un altro campo minato. "Ci si interroga su come vengano calcolate le posizioni organiche da ripianare che a nostro avviso, sembrano un po' carenti quando le si vanno a comparare con tutte le posizioni disponibili," ha denunciato, evidenziando una gestione delle risorse umane che sembra ignorare le esigenze più umane del personale. Naro ha anche accennato alle difficoltà legislative e alle ingiustizie nel riconoscimento di cause di servizio, con tempistiche dilatate e punteggi decurtati ingiustamente. "Riteniamo che il punteggio della distanza chilometrica fra la sede di servizio e quella desiderata del personale in temporanea assegnazione sia iniquo," ha affermato, chiedendo una maggiore equità e sensibilità verso chi serve il paese. Questo scenario descritto dal S.U.M. è un chiaro segnale che la specificità militare non può essere racchiusa in poche parole né trattata con soluzioni semplificate. La vita del militare, nelle parole di Naro, è una vita a 360 gradi, dove i diritti costituzionali dovrebbero essere garantiti a prescindere dal grado o dalla funzione. E la strada per il cambiamento? Richiede impegno, non inerzia, come ha sottolineato la stessa Naro, lanciando un appello all'85% dei militari non iscritti al sindacato a prendere parte attiva nella lotta per i loro diritti. Con queste sfide in vista, il panorama per i militari italiani sembra tutto tranne che tranquillo.

La tenuta dei diritti dei militari italiani è sempre più una questione di equilibri precari, e non è questione di ieri. Il primo congresso nazionale del Sindacato Unico dei Militari (S.U.M.), tenutosi ieri sera a Roma, ha messo in luce con drammatica chiarezza le problematiche dei diritti soggettivi e costituzionali degli uomini e delle donne in divisa, troppo spesso messi in secondo piano rispetto alle esigenze di un servizio che non conosce orari né confini.