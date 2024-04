Manovra disperata a Oristano: Sfonda il muro e finisce in giardino

Muro e cancello non hanno avuto scampo di fronte alla massa del fuoristrada che, senza controllo, ha invaso la quiete di un giardino privato. Immediata è stata la risposta del 118, con un’ambulanza che ha trasportato la donna al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano. Fortunatamente, le notizie sul suo stato di salute sono rassicuranti: contusioni e lievi ferite, nulla di grave. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Oristano, per i rilievi del caso e per gestire il traffico temporaneamente in tilt.





Un incidente che, oltre a lasciare dietro di sé un giardino devastato e una famiglia scossa, solleva nuovamente questioni urgenti sulla sicurezza stradale e sul rispetto delle regole del codice della strada. Quella che poteva trasformarsi in una tragedia si è "limitata" a un drammatico spettacolo di ferraglia e frammenti di muro, con la comunità di Oristano che ora conta i danni e ringrazia per l'esito non mortale dell'incidente. Tuttavia, rimane l'amaro in bocca per la consapevolezza che il rispetto di un semplice semaforo avrebbe potuto prevenire l'intero episodio.

A Oristano, il tranquillo pomeriggio è stato squarciato dal rombo e dal crac di un incidente stradale poco convenzionale. Un fuoristrada Suzuki, guidato da una donna, ha terminato la sua corsa inaspettatamente dentro il giardino di una casa in viale Diaz, demolendo il muro di cinta e il cancello. Il motivo? Evitare uno scontro frontale con un altro automobilista, un uomo al volante di una Volvo, che non ha rispettato il semaforo rosso all’incrocio con via Tharros. La scena del disastro potrebbe essere tratta da un film d'azione, ma i danni sono dolorosamente reali. La conducente del Suzuki, nel tentativo eroico di evitare l’impatto, ha sterzato bruscamente, dirigendosi direttamente verso l’abitazione di Zaira Pinna.