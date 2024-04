Esplosione a Laconi: Disastro in casa, due feriti, uno è disabile

Le vittime dell'esplosione sono state trasportate d'urgenza in ospedale: una è stata inviata al Centro grandi ustioni di Sassari, l'altra all'ospedale San Martino di Oristano, dove riceveranno le cure necessarie per le gravi ferite riportate. Sul luogo dell'incidente, anche i carabinieri della stazione di Isili hanno condotto i rilievi per accertare le cause precise della fuga di gas, cercando di comprendere come un simile disastro potesse essere prevenuto. L'incidente ha scatenato un'ondata di solidarietà tra i cittadini di Laconi, molti dei quali si sono offerti di aiutare le famiglie colpite, in attesa di scoprire l'intera portata delle conseguenze di questa tragedia.

Un drammatico evento ha scosso la comunità di Laconi, in provincia di Oristano: una fuga di gas ha provocato l'esplosione e il parziale crollo di un'abitazione a due piani. L'incidente ha lasciato due persone ferite, una delle quali disabile, che ora affrontano un lungo recupero. Il fatto si è verificato nel tardo pomeriggio e ha immediatamente allertato i servizi di emergenza della zona. Due squadre dei vigili del fuoco, provenienti dai comandi di Oristano e Nuoro, sono intervenute prontamente sulla scena. I vigili del fuoco hanno lavorato con determinazione tra le macerie per estrarre i due residenti, rimasti intrappolati dai detriti dei muri divisori crollati.